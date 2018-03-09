В Петербурге школьница погибла после падения с крыши многоэтажки
В Петербурге школьница упала с крыши одного из многоэтажных домов. Инцидент произошел вчера, 8 марта, в Красногрвардейском районе Северной столицы.
По имеющимся данным, девочку, на вид которой примерно 16 лет, без сознания обнаружили очевидцы. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Они констатировали смерть подростка.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
По имеющимся данным, девочку, на вид которой примерно 16 лет, без сознания обнаружили очевидцы. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники полиции и медики. Они констатировали смерть подростка.
По факту случившегося сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Автор: Валерия Орлова