Астрономы предложили искать инопланетян по спутникам и космическому мусору
Испанские астрономы предложили искать инопланетян по спутникам и космическому мусору. Эксперты уверены, что представители внеземных цивилизаций, намереваясь изучать космическое пространство, используют для этого специальные устройства и аппараты, следы которых должны оставаться в космосе, а их обнаружение возможно при помощи современных инструментов.
Астрономы считают, что инопланетяне, вероятно, построили множество станций, спутников и аппаратов для изучения Земли и космоса, поэтому их следы можно обнаружить инструментами, анализируя изображения пространства на фоне солнечного диска. Таким образом ученые, изучающие звезды и планеты с помощью телескопов могут заметить космический мусор внеземного происхождения.
Исследователи провели эксперимент с симуляцией движения и обнаружения космического мусора, который вращается вокруг планеты. Данные объекты получили название пояс Кларка, однако обнаружение фрагментов инопланетных кораблей или спутников является сложным для обитателей Земли, так как преградой для телескопов становятся другие космические объекты. По прогнозам, данная возможность появится у землян спустя 200 лет, когда технологии будут развиты до необходимого уровня. Стоит отметить, что космический мусор представляет огромную угрозу для будущих пилотируемых миссий, поэтому ученые по всему миру работаю над созданием проекта по очищению орбиты от него.
Астрономы считают, что инопланетяне, вероятно, построили множество станций, спутников и аппаратов для изучения Земли и космоса, поэтому их следы можно обнаружить инструментами, анализируя изображения пространства на фоне солнечного диска. Таким образом ученые, изучающие звезды и планеты с помощью телескопов могут заметить космический мусор внеземного происхождения.
Исследователи провели эксперимент с симуляцией движения и обнаружения космического мусора, который вращается вокруг планеты. Данные объекты получили название пояс Кларка, однако обнаружение фрагментов инопланетных кораблей или спутников является сложным для обитателей Земли, так как преградой для телескопов становятся другие космические объекты. По прогнозам, данная возможность появится у землян спустя 200 лет, когда технологии будут развиты до необходимого уровня. Стоит отметить, что космический мусор представляет огромную угрозу для будущих пилотируемых миссий, поэтому ученые по всему миру работаю над созданием проекта по очищению орбиты от него.
Автор: Татьяна Свиридова