В Петербурге девушка впала в кому после чаепития
В Петербурге в Купчино 19-летняя девушка впала в кому после того как попила чай. Инцидент произошел в прошедший вторник 6 марта, в одном из домов, расположенных во Фрунзенском районе.
Сотрудники скорой помощи приехали по вызову около полуночи 6 марта. Медики после осмотра забрали девушку в больницу, где она была помещена в реанимационное отделение. У пациентки диагностировали симптомы острого отравления неизвестным препаратом.
Сообщается, что девушка сразу почувствовала себя плохо после чаепития. На данный момент выясняется вещество, которое было подмешано в напиток.
Сотрудники скорой помощи приехали по вызову около полуночи 6 марта. Медики после осмотра забрали девушку в больницу, где она была помещена в реанимационное отделение. У пациентки диагностировали симптомы острого отравления неизвестным препаратом.
Сообщается, что девушка сразу почувствовала себя плохо после чаепития. На данный момент выясняется вещество, которое было подмешано в напиток.
Автор: Валерия Орлова