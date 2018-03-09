Рубль на торгах растёт к евро
В пятницу, 9 марта, на открытии торгов рубль начал снижаться по отношению к доллару и расти к евро. Об этом говорят данные ММВБ.
Американская валюта укрепилась на 25 копеек. Таким образом, один доллар можно приобрести за 57,04 рубля.
Если говорить о евро, то он потерял в цене 27 копеек. За одну единицу европейской валюты придется заплатить 70,23 рубля.
Американская валюта укрепилась на 25 копеек. Таким образом, один доллар можно приобрести за 57,04 рубля.
Если говорить о евро, то он потерял в цене 27 копеек. За одну единицу европейской валюты придется заплатить 70,23 рубля.
Автор: Валерия Орлова