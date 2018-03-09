Ученые нашли связь между лишним весом и тревожным расстройством
Ученым в ходе исследований удалось обнаружить наличие связи между лишним весом и тревожным расстройством. Наиболее ярко это проявляется у женщин, уточнили сотрудники Североамериканского общества менопаузы, о чем информирует EurekAlert.
В рамках работы ученые решили проанализировать свыше 5,5 тысячи женщин из Латинской Америки, а средний возраст участниц исследования составлял 49 лет. В постменопаузе из них находились не менее 58%. В ходе изучения оказалось, что у порядка 60% дам имеются симптомы, указывающие на наличие тревожного расстройства. Проявлялись они наиболее часто у тех гражданок, кто имел лишний вес. Кроме того, симптомы такого “сбоя” отмечались и у представительниц прекрасного пола в среднем возрасте.
Такую ситуацию специалисты связывают с тем, что в организме у дам происходит снижение уровня такого гормона, как эстроген. Именно он занимается тем, что эффективно защищает нервные клетки от повреждений. Итоги исследования окажутся полезными для медиков, работающих с женщинами средних лет.
В рамках работы ученые решили проанализировать свыше 5,5 тысячи женщин из Латинской Америки, а средний возраст участниц исследования составлял 49 лет. В постменопаузе из них находились не менее 58%. В ходе изучения оказалось, что у порядка 60% дам имеются симптомы, указывающие на наличие тревожного расстройства. Проявлялись они наиболее часто у тех гражданок, кто имел лишний вес. Кроме того, симптомы такого “сбоя” отмечались и у представительниц прекрасного пола в среднем возрасте.
Такую ситуацию специалисты связывают с тем, что в организме у дам происходит снижение уровня такого гормона, как эстроген. Именно он занимается тем, что эффективно защищает нервные клетки от повреждений. Итоги исследования окажутся полезными для медиков, работающих с женщинами средних лет.
Автор: Марина Вебер