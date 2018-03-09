Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим видом
Известная актриса Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим видом. Частые перемены имиджа не воспринимаются фанатами и критиками.
Недавно она появилась в брутальном образе: белый топ с короткой юбкой и кожаной курткой сверху. Вульгарно смотрелись темный макияж и черные чулки, выглядывающие из-под одежды. Такой образ актриса подобрала на модную вечеринку популярного бренда Channel, для которого она является лицом компании и принимает участие в рекламных событиях и съемках видеороликов популярных духов. Многие критики не поддержали такой образ звезды и вместе с поклонниками попросили её лучше отнестись к своему стилю и созданию новых, более простых и интересных образов.
Как считают эксперты, Кристен Стюарт уже давно перестала быть нежной и женственной, причем некоторые думают, что это произошло после расставания с Робертом Паттинсоном и признания актрисы в нетрадиционной сексуальной ориентации. Несмотря на все стрижки “под мальчика” и “на лысо”, а также непонятные неопрятные образы, она остается популярной и востребованной в кинематографе.
Недавно она появилась в брутальном образе: белый топ с короткой юбкой и кожаной курткой сверху. Вульгарно смотрелись темный макияж и черные чулки, выглядывающие из-под одежды. Такой образ актриса подобрала на модную вечеринку популярного бренда Channel, для которого она является лицом компании и принимает участие в рекламных событиях и съемках видеороликов популярных духов. Многие критики не поддержали такой образ звезды и вместе с поклонниками попросили её лучше отнестись к своему стилю и созданию новых, более простых и интересных образов.
Как считают эксперты, Кристен Стюарт уже давно перестала быть нежной и женственной, причем некоторые думают, что это произошло после расставания с Робертом Паттинсоном и признания актрисы в нетрадиционной сексуальной ориентации. Несмотря на все стрижки “под мальчика” и “на лысо”, а также непонятные неопрятные образы, она остается популярной и востребованной в кинематографе.
Автор: Тригуб Сергей