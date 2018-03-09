Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с торчащими сосками
Актриса и певица Дженифер Лопес обнародовала фотографию, на которой отчетливо видны ее торчащие соски. Селфи в зеркале артистка опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram.
За несколько часов снимок собрал свыше миллиона просмотров. На нем Лопес запечатлена в топе и обтягивающих лосинах. Однако пользователи любовались далеко не нижней частью тела знаменитости.
В комментарии к посту Дженифер Лопес написала, что приобрела новую форму, в которой собирается посетить тренировку. Уже не раз артистка удивляет поклонников. В частности, в декабре прошлого года певица публиковала откровенные фотографии с глубоким декольте. Они были сделаны для рекламной кампании бренда Guess.
За несколько часов снимок собрал свыше миллиона просмотров. На нем Лопес запечатлена в топе и обтягивающих лосинах. Однако пользователи любовались далеко не нижней частью тела знаменитости.
В комментарии к посту Дженифер Лопес написала, что приобрела новую форму, в которой собирается посетить тренировку. Уже не раз артистка удивляет поклонников. В частности, в декабре прошлого года певица публиковала откровенные фотографии с глубоким декольте. Они были сделаны для рекламной кампании бренда Guess.
Автор: Валерия Орлова