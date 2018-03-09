Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом видео
Появилась видеозапись с новым гаджетом от Xiaomi. На этот раз можно рассмотреть вид Xiaomi Mi Mix 2S с другой стороны, где есть фронтальная камера.
Самым интересным местом является правый верхний угол, где размещена передняя камера. Часть экрана в этом месте имеет специальный вырез. На старых видео демонстрировалась нижняя область нового телефона и жесты руками, требуемые для системы управления.
На некоторых фотографиях замечен дактилоскопический датчик для получения доступа к гаджету.
Самым интересным местом является правый верхний угол, где размещена передняя камера. Часть экрана в этом месте имеет специальный вырез. На старых видео демонстрировалась нижняя область нового телефона и жесты руками, требуемые для системы управления.
На некоторых фотографиях замечен дактилоскопический датчик для получения доступа к гаджету.
Автор: Северов Андрей