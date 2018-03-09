В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре человека
В результате ДТП с участием маршрутки и грузового транспорта, зафиксированного в Якутии, погибли четыре человека. Сведения о происшествии предоставлены пресс-службой ГУ МЧС по Республике Саха.
Согласно полученным данным, отмечено происшествие утром пятницы, 9 марта, на автодороге “Вилюй”. Примерно в 150 км от Якутска частный микроавтобус Toyota Hiace не сумел разминуться с грузовым “КамАЗом”. Отмечается, что грузовик стоял у обочины, когда в него на скорости врезался другой транспорт, следовавший в Вилюйск. В маршрутке на момент аварии находились 12 граждан. Известно, что ДТП унесло жизни по меньшей мере четырех человек. Кроме того, еще пятерым потребовалась впоследствии медицинская помощь, и в числе пострадавших оказался также ребенок, а состояние некоторых граждан оценивается как тяжелое.
Все еще остается неизвестным, что именно послужило причиной указанного происшествия. Сейчас экстренные службы Якутии занимаются выяснением ключевых обстоятельств аварии, возможно принятие процессуального решения.
Согласно полученным данным, отмечено происшествие утром пятницы, 9 марта, на автодороге “Вилюй”. Примерно в 150 км от Якутска частный микроавтобус Toyota Hiace не сумел разминуться с грузовым “КамАЗом”. Отмечается, что грузовик стоял у обочины, когда в него на скорости врезался другой транспорт, следовавший в Вилюйск. В маршрутке на момент аварии находились 12 граждан. Известно, что ДТП унесло жизни по меньшей мере четырех человек. Кроме того, еще пятерым потребовалась впоследствии медицинская помощь, и в числе пострадавших оказался также ребенок, а состояние некоторых граждан оценивается как тяжелое.
Все еще остается неизвестным, что именно послужило причиной указанного происшествия. Сейчас экстренные службы Якутии занимаются выяснением ключевых обстоятельств аварии, возможно принятие процессуального решения.
Автор: Марина Вебер