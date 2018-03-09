Анастасия Волочкова отказалась от 22 квартир в Астрахани ради денег
В числе большого количества недвижимого имущества у Анастасии Волочковой оказались еще 22 квартиры в Астрахани, о чем ранее рассказал экс-водитель балерины Александр Скиртач. Однако звезда отказалась от данного имущества ради денег, которые Волочковой остался должен экс-супруг Игорь Вдовин. По словам представителя балерины, таким образом бизнесмен намеревался вернуть одолженные денежные средства.
После появления информации об имеющихся у Анастасии Волочковой 22 квартир, сама балерина решила прояснить ситуацию, возмутившись поступком своего бывшего водителя. Скиртач, находясь под арестом, ведет непонятные блоги и распространяет информацию о доходах и имуществе своей бывшей работодательницы, так как «теперь так принято». Волочкова посоветовала публике перестать считать чужие доходы, ведь все, что у нее имеется, она заработала собственным трудом.
Представитель балерины подтвердил информацию о квартирах в Астрахани, однако отметил, что их владелицей Анастасия Волочкова стала после предложения Игоря Вдовина о возмещении такой сделкой долга в три миллиона американских долларов. Бизнесмен в свое время одолжил крупную сумму у своей жены, однако отдать их до сих пор так и не смог. Взамен на деньги он предложил Волочковой недвижимость в Астрахани, но балерина отказалась от нее, потребовав у эк-супруга вернуть вышеуказанные средства.
После появления информации об имеющихся у Анастасии Волочковой 22 квартир, сама балерина решила прояснить ситуацию, возмутившись поступком своего бывшего водителя. Скиртач, находясь под арестом, ведет непонятные блоги и распространяет информацию о доходах и имуществе своей бывшей работодательницы, так как «теперь так принято». Волочкова посоветовала публике перестать считать чужие доходы, ведь все, что у нее имеется, она заработала собственным трудом.
Представитель балерины подтвердил информацию о квартирах в Астрахани, однако отметил, что их владелицей Анастасия Волочкова стала после предложения Игоря Вдовина о возмещении такой сделкой долга в три миллиона американских долларов. Бизнесмен в свое время одолжил крупную сумму у своей жены, однако отдать их до сих пор так и не смог. Взамен на деньги он предложил Волочковой недвижимость в Астрахани, но балерина отказалась от нее, потребовав у эк-супруга вернуть вышеуказанные средства.
Автор: Татьяна Свиридова