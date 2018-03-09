Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
Немецкие ученые-зоологи провели исследование, в ходе которого проанализировали звуки, издаваемые детенышами белых носорогов. Выяснилось, что маленькие животные могут испускать четыре вида звуковых сигналов, в зависимости от различных поведенческих ситуаций.
Исследователи предполагают, что данная способность является врожденной, а не приобретенной. Детеныши белых носорогов, которые обитают в зоопарках Германии, издавали скуление, фыркание, пыхтение и тревожные звуки, причем восемь животных находились рядом с матерью, а один – на ручном вскармливании из-за отказа в принятии мамой-носорогом.
Звуки скуления малыши издавали, когда испытывали голод, а фыркание и пыхтение происходило в различных ситуациях при контакте с матерью или сотрудниками зоопарка. Во взрослом возрасте животные издают аналогичные звуки, однако в других ситуациях, которые являются неактуальными для детенышей - схватка во время спаривания или защиты территории.
Исследователи предполагают, что данная способность является врожденной, а не приобретенной. Детеныши белых носорогов, которые обитают в зоопарках Германии, издавали скуление, фыркание, пыхтение и тревожные звуки, причем восемь животных находились рядом с матерью, а один – на ручном вскармливании из-за отказа в принятии мамой-носорогом.
Звуки скуления малыши издавали, когда испытывали голод, а фыркание и пыхтение происходило в различных ситуациях при контакте с матерью или сотрудниками зоопарка. Во взрослом возрасте животные издают аналогичные звуки, однако в других ситуациях, которые являются неактуальными для детенышей - схватка во время спаривания или защиты территории.
Автор: Татьяна Свиридова