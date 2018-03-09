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Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
Трехрядный кроссовер Honda BR-V вскоре появится для продаж по всему миру. На данный момент автомобиль выпускается исключительно для рынка стран Юго-Восточной Азии.

Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру


Аббревиатура BR-V означает Bold Runabout Vehicle – смелая машина для рутинной работы или повседневных дел. Именно таким есть и компактный кроссовер японской компании Honda, и в связи с хорошим спросом на автомобиль, производитель планирует выпуск новых модификаций для рынков Америки, Китая и Европы. Актуальная версия кроссовера сейчас не подходит для массового запуска из-за того, что не отвечает жестким требованиям безопасности. Поэтому специалисты прогнозируют усовершенствование и доработку выпущенных в новом поколении BR-V с современной платформой и лучшей системой безопасности. Дизайн менять не планируют, потому как он выглядит отлично и агрессивно с использованием красивых линий и создает вид дорогого автомобиля.

Выбор двигателя невелик: бензиновый i-VTEC с объемом 1,5 литра и мощностью 117 лошадиных сил и дизельный 1,5-литровый i-DTEC с 100 лошадиных сил. Оснащение салона будет выполнено в традиционных тонах марки Honda с 6,1-дюймовым мультимедийным экраном и стабилизационными системами, а также ABS, EBD и системой контроля давления в шинах.

Стоимость прогнозируется как и на рынках Юго-Восточной Азии, при небольшом повышении она составляет от 20 тысяч долларов.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 12:00
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