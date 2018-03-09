Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
Инсайдер Маркус Селлар сообщил, что Sony PlayStation 5 успешно создана производителем. Новинка поступит в продажу в ближайшее время.
По словам авторитетного в геймерских кругах инсайдера, японская корпорация завершила работы над приставкой. В марте устройство будет разослано крупным разработчиком, чтобы те подобрали для него игры.
Некоторые создатели геймов уже получили демонстрационные варианты Sony PlayStation 5. Информация о технических параметрах разработки пока отсутствует. Сотрудники японской компании не хотят лишний раз рисковать, поэтому приставка поставляется в специальных кейсах или же корпусах. То есть новинка не имеет вид продукта, который будет представлен на рынке.
Согласно предварительным данным, официальный анонс Sony PlayStation 5 может произойти в рамках выставки Е3, но не в этом году, а следующем. Производителю потребуется время на доработку игровой консоли. В частности, необходимо будет оптимизировать программное обеспечение и остановиться на окончательном варианте внешнего вида.
По словам авторитетного в геймерских кругах инсайдера, японская корпорация завершила работы над приставкой. В марте устройство будет разослано крупным разработчиком, чтобы те подобрали для него игры.
Некоторые создатели геймов уже получили демонстрационные варианты Sony PlayStation 5. Информация о технических параметрах разработки пока отсутствует. Сотрудники японской компании не хотят лишний раз рисковать, поэтому приставка поставляется в специальных кейсах или же корпусах. То есть новинка не имеет вид продукта, который будет представлен на рынке.
Согласно предварительным данным, официальный анонс Sony PlayStation 5 может произойти в рамках выставки Е3, но не в этом году, а следующем. Производителю потребуется время на доработку игровой консоли. В частности, необходимо будет оптимизировать программное обеспечение и остановиться на окончательном варианте внешнего вида.
Автор: Валерия Орлова