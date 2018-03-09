Вышла версия смартфона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным объемом памяти
Пользователи Сети информируют о том, что китайский производитель Xiaomi выпустил новую версию бюджетного смартфона Redmi 5A. Модификация презентована с увеличенным объемом памяти.
Публика увидела оригинальное устройство в 2017 году в середине осени. Модель представлена с 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280x720 пикселей (HD), на обороте имеется камера на 13 Мп с фазовым автофокусом и вспышкой, а также в наличии фронтальная камера, разрешение которой составляет 5 Мп. Процессор 4-ядерный ARM Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 425 послужит аппаратной основой. Xiaomi Redmi 5A может похвастаться графическим ускорителем Adreno 308 и мобильным модемом X6 LTE.
Новая модификация мобильного устройства стала обладательницей 3 Гб ОЗУ. Производитель увеличил встроенный накопитель в два раза – до 32 Гб, также при помощи карты microSD можно расширить память до 128 Гб.
Напомним, бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3.
Публика увидела оригинальное устройство в 2017 году в середине осени. Модель представлена с 5-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1280x720 пикселей (HD), на обороте имеется камера на 13 Мп с фазовым автофокусом и вспышкой, а также в наличии фронтальная камера, разрешение которой составляет 5 Мп. Процессор 4-ядерный ARM Cortex-A53 с частотой 1,4 ГГц Qualcomm Snapdragon 425 послужит аппаратной основой. Xiaomi Redmi 5A может похвастаться графическим ускорителем Adreno 308 и мобильным модемом X6 LTE.
Новая модификация мобильного устройства стала обладательницей 3 Гб ОЗУ. Производитель увеличил встроенный накопитель в два раза – до 32 Гб, также при помощи карты microSD можно расширить память до 128 Гб.
Напомним, бренд Xiaomi готовится провести анонс браслета Mi Band 3.
Автор: Элана Ал-Лами