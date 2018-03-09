Бабушка Анны Седоковой восхитила подписчиков звезды
Бабушка певицы Анны Седоковой восхитила поклонников знаменитости. Соответствующий ролик с участием родственницы артистка разместила в своем Instagram.
Женщина решила поздравить девушек с 8 марта, обратившись к ним через страницу Анны Седоковой. При этом сама певица пояснила фолловерам, что родственнице уже более 90 лет, она успела пройти войну, а также учила будущую артистку стихам, и даже сейчас славится тем, что отлично их читает. “Бабуля говорит такие простые, но такие важные слова”, — охарактеризовала исполнительница поздравление от своей бабушки. Также она рассказала, что вплоть до 80-летия женщина успешно трудилась рентгенологом.
Поклонникам Анны Седоковой обращение родственницы кумира пришлось по душе, а ее словам большинству показались очень разумными и уместными. Кроме того, публика похвалила артистку за то, что она общается со своей бабушкой и не забывает о ней. Просмотреть вышеуказанное видео пользователи Сети успели более 614 тысяч раз за короткий период времени.
Женщина решила поздравить девушек с 8 марта, обратившись к ним через страницу Анны Седоковой. При этом сама певица пояснила фолловерам, что родственнице уже более 90 лет, она успела пройти войну, а также учила будущую артистку стихам, и даже сейчас славится тем, что отлично их читает. “Бабуля говорит такие простые, но такие важные слова”, — охарактеризовала исполнительница поздравление от своей бабушки. Также она рассказала, что вплоть до 80-летия женщина успешно трудилась рентгенологом.
Поклонникам Анны Седоковой обращение родственницы кумира пришлось по душе, а ее словам большинству показались очень разумными и уместными. Кроме того, публика похвалила артистку за то, что она общается со своей бабушкой и не забывает о ней. Просмотреть вышеуказанное видео пользователи Сети успели более 614 тысяч раз за короткий период времени.
Автор: Марина Вебер