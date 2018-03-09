Ученые: Искусственный интеллект научился имитации человеческого голоса
Ученые провели исследование и научили искусственный интеллект имитации человеческого голоса, уникальная технология получила название Deep Voice. Она осуществляет работу на базе машинного обучения.
Специалисты проводили испытания на звуковой записи, продолжительность которой составила более 800 часов. Она включила в себя порядка 2400 разных голосов. Для эффективной работы нейросети необходимо 100 звуковых сигналов по пять секунд. При этом она способны обмануть системы распознавания человеческого голоса посредством использования десяти семплов.
Deep Voice с точностью передает тембр и интонации голоса. Это делает звуки практически неотличимыми от настоящих. По мнению ученых, систему можно будет применять в различных областях. Например, она пригодится для разработки цифровых помощников, озвучивания фильмов, книг и видеоигр. Нейросеть облегчит жизнь тем, кто потерял возможность говорить. Deep Voice также скрасит одиночество детей, рассказывая сказки на ночь.
Специалисты проводили испытания на звуковой записи, продолжительность которой составила более 800 часов. Она включила в себя порядка 2400 разных голосов. Для эффективной работы нейросети необходимо 100 звуковых сигналов по пять секунд. При этом она способны обмануть системы распознавания человеческого голоса посредством использования десяти семплов.
Deep Voice с точностью передает тембр и интонации голоса. Это делает звуки практически неотличимыми от настоящих. По мнению ученых, систему можно будет применять в различных областях. Например, она пригодится для разработки цифровых помощников, озвучивания фильмов, книг и видеоигр. Нейросеть облегчит жизнь тем, кто потерял возможность говорить. Deep Voice также скрасит одиночество детей, рассказывая сказки на ночь.
Автор: Валерия Орлова