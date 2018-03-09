Владельцы Android получили возможность превратить любой смартфон в iPhone X
У владельцев устройств, работающих на базе Android, появилась возможность превратить любой девайс в топовый iPhone X. Американская корпорация выпустила тестовую сборку ОС Android P. Планировалось, что новое ПО представят на следующей неделе, 14 марта.
В системе имеется опция настройки отображения интерфейса. Она позволяет осуществлять управление пространством, расположенным по сторонам от фронтального выреза. Эта функция может пригодиться фирмам, которые хотят заниматься производством девайсов с так называемой «монобровью», как и у продукта от Apple.
Отмечается, что новая версия «операционки» доступна только для устройств Pixel, которые выпускаются американской корпорацией. Прошивка не будет поддерживаться смартфонами Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшетом Pixel C.
В системе имеется опция настройки отображения интерфейса. Она позволяет осуществлять управление пространством, расположенным по сторонам от фронтального выреза. Эта функция может пригодиться фирмам, которые хотят заниматься производством девайсов с так называемой «монобровью», как и у продукта от Apple.
Отмечается, что новая версия «операционки» доступна только для устройств Pixel, которые выпускаются американской корпорацией. Прошивка не будет поддерживаться смартфонами Nexus 5x и Nexus 6P, а также планшетом Pixel C.
Автор: Валерия Орлова