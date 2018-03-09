Уфологи: Пришельцы построили инопланетные базы на Чукотке
Жители Чукотки все чаще озвучивают жалобы на то, что в их регионе регулярно появляются загадочные НЛО. Некоторые уфологи предполагают, что внеземные создания строят здесь свои инопланетные базы.
Некоторые жители Чукотки допускают, что в безлюдной местности могли давно появиться базы, построенные пришельцами. Именно это якобы отлично объясняет тот факт, что здесь так часто замечают всевозможные НЛО, происхождение которых остается нераскрытым. Один мужчина утверждает, что замечал на Чукотке “внеземную активность” еще в 1980-х, когда своими глазами узрел инопланетный корабль. Он ехал на упряжке, и даже собаки были взволнованы присутствием незваных гостей.
Другой случай “контактов” с внеземными существами произошел с командой корабля. В дневное время внимание членов экипажа привлекли облака, которые начали активно собираться, образовывая форму круга. Именно оттуда впоследствии якобы стали вылетать НЛО, выполняя странные маневры, после чего “тарелки” словно растворились в воздухе.
Некоторые жители Чукотки допускают, что в безлюдной местности могли давно появиться базы, построенные пришельцами. Именно это якобы отлично объясняет тот факт, что здесь так часто замечают всевозможные НЛО, происхождение которых остается нераскрытым. Один мужчина утверждает, что замечал на Чукотке “внеземную активность” еще в 1980-х, когда своими глазами узрел инопланетный корабль. Он ехал на упряжке, и даже собаки были взволнованы присутствием незваных гостей.
Другой случай “контактов” с внеземными существами произошел с командой корабля. В дневное время внимание членов экипажа привлекли облака, которые начали активно собираться, образовывая форму круга. Именно оттуда впоследствии якобы стали вылетать НЛО, выполняя странные маневры, после чего “тарелки” словно растворились в воздухе.
Автор: Марина Вебер