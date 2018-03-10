Тина Кароль поразила откровенным признанием об отношениях с мужчинами
Известная украинская певица Тина Кароль удивила общественность своим откровенным признанием об отношениях с мужчинами. Его она сделала на премьере музыкальной кинокартины «Интонации».
По словам Кароль, ее одиночество служит вдохновением для певицы. Она отмечает, что счастья не бывает много. В ее случае, артистка успешна в профессии, чего не скажешь о личной жизни. Иногда данные факторы можно объединить, но сейчас это невозможно. В то же время Кароль не драматизирует.
В 2008 году певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В браке родился сын, которого назвали Вениамин. Спустя некоторое время стало известно, что Евгений Огир болен раком. В 2013 году он скончался в одной из немецких больниц. Узнав об этой новости, Тина Кароль выключила телефон и отработала сольный концерт, проводимый в рамках гастрольного тура. Она рассказала, что муж одобрил бы такой поступок.
С тех пор Тина Кароль уделяет всё внимание своему сыну и работе. Ее не раз признавали лучшей певицей и самой красивой женщиной Украины.
По словам Кароль, ее одиночество служит вдохновением для певицы. Она отмечает, что счастья не бывает много. В ее случае, артистка успешна в профессии, чего не скажешь о личной жизни. Иногда данные факторы можно объединить, но сейчас это невозможно. В то же время Кароль не драматизирует.
В 2008 году певица вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В браке родился сын, которого назвали Вениамин. Спустя некоторое время стало известно, что Евгений Огир болен раком. В 2013 году он скончался в одной из немецких больниц. Узнав об этой новости, Тина Кароль выключила телефон и отработала сольный концерт, проводимый в рамках гастрольного тура. Она рассказала, что муж одобрил бы такой поступок.
С тех пор Тина Кароль уделяет всё внимание своему сыну и работе. Ее не раз признавали лучшей певицей и самой красивой женщиной Украины.
Автор: Валерия Орлова