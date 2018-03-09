Любовь Толкалина намекнула о романе с Борисом Гребенщиковым
Известная актриса Любовь Толкалина намекнула о романе с Борисом Гребенщиковым. Звезда театра и кино в настоящий момент осталась без голоса из-за недуга, но решила исполнить песню БГ шепотом. Видеоролик, опубликованный в Instagram, послужил доказательством для поклонников любовных отношений с музыкантом.
Около года назад стало известно о неожиданном разводе Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, однако актриса сообщала, что разрыв отношений произошел спокойно, а супруги остались друзьями. После этого стали появляться слухи о романе Толкалиной с музыкантом Борисом Гребенщиковым, которых неоднократно видели прогуливающимися за руку по улице или за совместным ужином в ресторане. При этом звезда телеэкранов заявляла, что отношения исключительно дружеские, так как пара знакома много лет.
В Международный женский день на странице в Instagram Любови Толкалиной появился ролик, на котором она поет песню музыканта «не трать время». Актриса сообщила, что продолжает бороться с недугом, а температура упала с 39 до 38 и «это подарок, поэтому начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)». Фолловеры посчитали, что данный поступок является проявлением любви к Гребенщикову, другие же сочли, что Толкалина таким образом решила поддержать своего друга, находящегося в больнице с воспалением легких.
Около года назад стало известно о неожиданном разводе Любови Толкалиной и Егора Кончаловского, однако актриса сообщала, что разрыв отношений произошел спокойно, а супруги остались друзьями. После этого стали появляться слухи о романе Толкалиной с музыкантом Борисом Гребенщиковым, которых неоднократно видели прогуливающимися за руку по улице или за совместным ужином в ресторане. При этом звезда телеэкранов заявляла, что отношения исключительно дружеские, так как пара знакома много лет.
В Международный женский день на странице в Instagram Любови Толкалиной появился ролик, на котором она поет песню музыканта «не трать время». Актриса сообщила, что продолжает бороться с недугом, а температура упала с 39 до 38 и «это подарок, поэтому начинаю применять избиение священным тюльпаном.... ну и ежедневное ( письмо в космос)». Фолловеры посчитали, что данный поступок является проявлением любви к Гребенщикову, другие же сочли, что Толкалина таким образом решила поддержать своего друга, находящегося в больнице с воспалением легких.
Автор: Татьяна Свиридова