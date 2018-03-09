В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки метро
В субботу, 10 марта, в Москве окажутся временно закрыты сразу две станции, принадлежащие к салатовой ветке метро. Сведениями об этом делятся СМИ со ссылкой на представителей столичного метрополитена.
Согласно полученным сведениям, в грядущую субботу жители и гости Москвы окажутся лишены возможности воспользоваться “Бутырской”, а также “Фонвизинской” станциями метро. Поезда во время движения по Люблинско-Дмитровской линии должны следовать до станции “Марьина роща”. Кроме того, на этот период времени для пассажиров также планируется запуск бесплатных автобусов, которые доставят до станции “Владыкино”, принадлежащей к Серпуховско-Тимирязевской линии. Остановки транспорта будут осуществляться непосредственно у временно недоступных станций.
Как уточняют источники, указанные неудобства имеют связь с необходимостью подключения к сети новых станций метро. Люблинско-Дмитровская линия подземки, между тем, восстановит работу в привычном режиме уже в воскресенье, 11 марта.
Ранее стало известно, что к 2025 году московское метро окажется вдвое длиннее.
Согласно полученным сведениям, в грядущую субботу жители и гости Москвы окажутся лишены возможности воспользоваться “Бутырской”, а также “Фонвизинской” станциями метро. Поезда во время движения по Люблинско-Дмитровской линии должны следовать до станции “Марьина роща”. Кроме того, на этот период времени для пассажиров также планируется запуск бесплатных автобусов, которые доставят до станции “Владыкино”, принадлежащей к Серпуховско-Тимирязевской линии. Остановки транспорта будут осуществляться непосредственно у временно недоступных станций.
Как уточняют источники, указанные неудобства имеют связь с необходимостью подключения к сети новых станций метро. Люблинско-Дмитровская линия подземки, между тем, восстановит работу в привычном режиме уже в воскресенье, 11 марта.
Ранее стало известно, что к 2025 году московское метро окажется вдвое длиннее.
Автор: Марина Вебер