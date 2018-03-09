Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Происшествия

В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
В Башкирии минувшей ночью женщина погибла под колесами автомобиля марки Audi. Инцидент произошел в населенном пункте Благовещенск на улице 50 лет Октября.

В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину



Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Сообщается, что она пересекала проезжую часть в запрещенном для этого месте.

Сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях и обстоятельствах наезда на пешехода. На данный момент не сообщается, в каком состоянии водитель пребывал за рулем.

В правоохранительных органах рассказали, что за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошли девять аварий. В результате них пострадали девять человек, погиб - один.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:56
Читайте также
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Генерал НАТО рассказал о скором военном
В Москве на следующей неделе ожидается
Эксперты госпиталя Вишневского принимают участие
Песня ростовчанина о городских пробках набирает
В Челябинской области голый парень дарил женщинам
Самое холодное 8 Марта отмечено в Мурманске
В Сбербанке женщин с 8 марта поздравил робот
В честь 8 марта башни московского Кремля
Петр Порошенко предсказал России развал после
Добавление комментария
Последние новости
09.03, 13:01 В Иркутской области местная жительница помогла найти без
09.03, 13:00 В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
09.03, 12:50 Sony PlayStation 5 скоро поступит в продажу
09.03, 12:40 Владельцы Android получили возможность превратить любой
09.03, 12:30 Поклонники раскритиковали Дженифер Лопес за селфи с
09.03, 12:24 В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в
09.03, 12:20 Ученые распознали звуки детенышей белого носорога
09.03, 12:15 В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием
09.03, 12:10 Фронтальную камеру Xiaomi Mi Mix 2S показали на новом
09.03, 12:00 Кроссовер Honda BR-V появится для продаж по всему миру
09.03, 11:56 В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
09.03, 11:51 В субботу в Москве закроют две станции салатовой ветки
09.03, 11:50 Дима Билан решил открыть в Астрахани “клуб друзей”
09.03, 11:40 Ученые рассчитали на компьютере сроки начала Третьей
09.03, 11:30 Рубль на торгах растёт к евро
09.03, 11:20 Светлана Лобода показала плоский живот на новом снимке
09.03, 11:16 В Якутии в ДТП с маршруткой и грузовиком погибли четыре
09.03, 11:10 Планшетный компьютер Microsoft Surface Pro 4G Advanced
09.03, 11:00 Kia Rio GT Line показали в Женеве
09.03, 10:50 Астрономы предложили искать инопланетян по спутникам и