В ДТП в Башкирии иномарка Audi насмерть сбила женщину
В Башкирии минувшей ночью женщина погибла под колесами автомобиля марки Audi. Инцидент произошел в населенном пункте Благовещенск на улице 50 лет Октября.
Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Сообщается, что она пересекала проезжую часть в запрещенном для этого месте.
Сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях и обстоятельствах наезда на пешехода. На данный момент не сообщается, в каком состоянии водитель пребывал за рулем.
В правоохранительных органах рассказали, что за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошли девять аварий. В результате них пострадали девять человек, погиб - один.
Личность погибшей уже установлена. Ею оказалась 43-летняя местная жительница. Сообщается, что она пересекала проезжую часть в запрещенном для этого месте.
Сотрудники ГИБДД разбираются в подробностях и обстоятельствах наезда на пешехода. На данный момент не сообщается, в каком состоянии водитель пребывал за рулем.
В правоохранительных органах рассказали, что за прошедшие сутки на дорогах Башкирии произошли девять аварий. В результате них пострадали девять человек, погиб - один.
Автор: Валерия Орлова