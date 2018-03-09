Ученые: Собаки имеют способность к ментальной репрезентации объектов
Немецкие ученые заявляют, что собаки имеют способность ментальной репрезентации объектов и окружающей среды. Животные могут воспроизводить в памяти недавно посещаемые места или некоторые предметы.
Такие образы в памяти собак могут сочетаться с запахами и вкусовыми характеристиками, причем дальнейшее отображение будет ярким и отчетливым. Именно к такому выводу пришли ученые Джулиан Бройер и Джулия Бергер, совершившие эксперимент с полицейскими поисковыми собаками и простыми, без подготовки и специальных навыков. Исследователи предлагали животным найти любимую игрушку с определенным запахом, которую им сначала показывали, а потом прятали и предлагали совершенно другой предмет. В результате после поиска, собаки видели не то, что ожидали и продолжали поиск нужного предмета. Такое поведение и указывает на существование ментальной репрезентации объектов, а наличие специальной подготовки или умений не имеет никакой разницы, потому как результаты были показаны одинаковые.
Несмотря на доказательства зрительной репрезентации, основной для собак всегда было и будет чувство обоняния с отличными нюховыми способностями. При этом еще не полностью доказано насколько четко животное может воспроизводить образ хозяина или предполагаемых преступников.
Такие образы в памяти собак могут сочетаться с запахами и вкусовыми характеристиками, причем дальнейшее отображение будет ярким и отчетливым. Именно к такому выводу пришли ученые Джулиан Бройер и Джулия Бергер, совершившие эксперимент с полицейскими поисковыми собаками и простыми, без подготовки и специальных навыков. Исследователи предлагали животным найти любимую игрушку с определенным запахом, которую им сначала показывали, а потом прятали и предлагали совершенно другой предмет. В результате после поиска, собаки видели не то, что ожидали и продолжали поиск нужного предмета. Такое поведение и указывает на существование ментальной репрезентации объектов, а наличие специальной подготовки или умений не имеет никакой разницы, потому как результаты были показаны одинаковые.
Несмотря на доказательства зрительной репрезентации, основной для собак всегда было и будет чувство обоняния с отличными нюховыми способностями. При этом еще не полностью доказано насколько четко животное может воспроизводить образ хозяина или предполагаемых преступников.
Автор: Тригуб Сергей