В Китае уже появился обновленный Geely Emgrand 7
Китайский производитель автомобилей Geely разработал спортивную версию модели Borui. В России фастбек переименован в Geely Emgrand 7 2019 модельного года.
Произошли такие изменения в экстерьере: обновились передние фары, бампера, добавили деталей в радиаторную решетку. Длина кузова увеличилась на 30 мм, а колесная база на 20 мм и имеет размер 2870 мм. В салоне появилось новое рулевое колесо и соответствующая современным требованиям мультимедийная система с увеличенным экраном.
Будет гибридная версия седана, у которого под капотом стоит турбированный 1,5-литровый агрегат, мощностью 179 л.с. и с ним сопряжен электродвигатель. КПП представлена семиступенчатым роботом, имеющим двойное сцепление. Также возможно выбрать 1,8-литровый 184-сильный двигатель с турбиной или атмосферный 2,4-литровый, выдающий 162 л.с., для них подобран 6-ступенчатый автомат.
В КНР новинку уже можно приобрести по цене от 69,8 тыс. до 98,8 тыс. юаней, что равноценно 625 и 885 тыс. рублей.
Произошли такие изменения в экстерьере: обновились передние фары, бампера, добавили деталей в радиаторную решетку. Длина кузова увеличилась на 30 мм, а колесная база на 20 мм и имеет размер 2870 мм. В салоне появилось новое рулевое колесо и соответствующая современным требованиям мультимедийная система с увеличенным экраном.
Будет гибридная версия седана, у которого под капотом стоит турбированный 1,5-литровый агрегат, мощностью 179 л.с. и с ним сопряжен электродвигатель. КПП представлена семиступенчатым роботом, имеющим двойное сцепление. Также возможно выбрать 1,8-литровый 184-сильный двигатель с турбиной или атмосферный 2,4-литровый, выдающий 162 л.с., для них подобран 6-ступенчатый автомат.
В КНР новинку уже можно приобрести по цене от 69,8 тыс. до 98,8 тыс. юаней, что равноценно 625 и 885 тыс. рублей.
Автор: Северов Андрей