В Петербурге учительницу истории изнасиловал таксист в автомобиле
В Санкт-Петербурге таксист в своем автомобиле изнасиловал 29-летнюю учительницу истории. Инцидент произошел вчера, 8 марта, в утреннее время в Невском районе.
По имеющимся данным, девушка остановила автомобиль Chevrolet Lacetti с номерными знаками республики Карелии и попросила водителя отвести ее домой. За рулем находился 32-летний уроженец Узбекистана, который подрабатывал частными перевозками.
Таксист остановил транспортное средство и изнасиловал учительницу, применив силу. После этого он выкинул пассажирку из салона и скрылся.
На данный момент злоумышленник задержан. В отношении него инициировано уголовное делопроизводство. Потерпевшая после случившегося обратилась к медикам. Осмотрев пациентку, врачи отпустили ее домой.
По имеющимся данным, девушка остановила автомобиль Chevrolet Lacetti с номерными знаками республики Карелии и попросила водителя отвести ее домой. За рулем находился 32-летний уроженец Узбекистана, который подрабатывал частными перевозками.
Таксист остановил транспортное средство и изнасиловал учительницу, применив силу. После этого он выкинул пассажирку из салона и скрылся.
На данный момент злоумышленник задержан. В отношении него инициировано уголовное делопроизводство. Потерпевшая после случившегося обратилась к медикам. Осмотрев пациентку, врачи отпустили ее домой.
Автор: Валерия Орлова