Samsung продемонстрировал 18 лет истории камерофонов в инфографике
Бренд Samsung продемонстрировал общественности 18 лет истории камерофонов в своем инфографике. Появление устройств бренда с фотокамерами состоялось еще в 2000 году.
Изначально на рынке мобильной техники Samsung презентовал устройство, оснащенное камерой на 0,35 Мп, что для того времени являлось едва ли не прорывом. Уже спустя пару лет, а именно в 2002, южнокорейский бренд показал телефон-раскладушку, который позволял делать селфи на специальную фронтальную камеру. Свой инфографик завершает производитель моделями Galaxy S9 и S9+, увидевшими мир в этом году, и они являются одними из лучших в своем роде непосредственно на рынке камерофонов.
Достичь популярности Samsung позволил тот факт, что свои суперсовременные флагманы компания оснастила возможностью осуществлять запись высококачественных видеороликов при 960 кадрах в секунду, когда разрешение достигает 1280х720 точек. Кроме того, изменяемая диафрагма может корректировать от f/1,5 до f/2,4.
Ранее Samsung оформила патент на гибрид телефона и планшета.
Изначально на рынке мобильной техники Samsung презентовал устройство, оснащенное камерой на 0,35 Мп, что для того времени являлось едва ли не прорывом. Уже спустя пару лет, а именно в 2002, южнокорейский бренд показал телефон-раскладушку, который позволял делать селфи на специальную фронтальную камеру. Свой инфографик завершает производитель моделями Galaxy S9 и S9+, увидевшими мир в этом году, и они являются одними из лучших в своем роде непосредственно на рынке камерофонов.
Достичь популярности Samsung позволил тот факт, что свои суперсовременные флагманы компания оснастила возможностью осуществлять запись высококачественных видеороликов при 960 кадрах в секунду, когда разрешение достигает 1280х720 точек. Кроме того, изменяемая диафрагма может корректировать от f/1,5 до f/2,4.
Ранее Samsung оформила патент на гибрид телефона и планшета.
Автор: Марина Вебер