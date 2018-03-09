В Нижнем Новгороде произошло масштабное ДТП с участием шести автомобилей
В Нижнем Новгороде вчера, 8 марта, за пол часа до полуночи произошло масштабное ДТП по улице Рокоссовского. В аварии столкнулись «ГАЗель» и иномарка Kio Rio, которые зацепили еще четыре машины.
Дорожный инцидент в Нижнем Новогороде вчерашней ночью произошел без жертв, а информация о пострадавших пока не предоставлялась. Очевидцы публикуют в Сети фотоснимки и ролики с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
Дорожный инцидент в Нижнем Новогороде вчерашней ночью произошел без жертв, а информация о пострадавших пока не предоставлялась. Очевидцы публикуют в Сети фотоснимки и ролики с места ДТП. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.
Автор: Татьяна Свиридова