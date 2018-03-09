Танец огромной груди сняла на видео воронежская модель
Одна из известных воронежских моделей сняла откровенный ролик, в котором показывается танец огромной груди. Видео появилось на просторах YouTube.
За сутки ролик посмотрели свыше трёх тысяч раз. На нем модель танцует в розовой футболке, надетой на голое тело и черных стрингах, которые еле прикрывают интимные места. Модель задорно прыгала на зависть всем обладательницам менее пышных форм.
Поклонники уроженки Воронежа пришли в восторг от обнародованной записи. В комментариях мужчины поздравляли модель с 8 марта. Нашлись и те, кто раскритиковал видео. По мнению некоторых пользователей, ролик является пошлым и вульгарным.
За сутки ролик посмотрели свыше трёх тысяч раз. На нем модель танцует в розовой футболке, надетой на голое тело и черных стрингах, которые еле прикрывают интимные места. Модель задорно прыгала на зависть всем обладательницам менее пышных форм.
Поклонники уроженки Воронежа пришли в восторг от обнародованной записи. В комментариях мужчины поздравляли модель с 8 марта. Нашлись и те, кто раскритиковал видео. По мнению некоторых пользователей, ролик является пошлым и вульгарным.
Автор: Валерия Орлова