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ESA испытало прямоточный ионный двигатель для спутников
Специалисты из ESA испытали революционную разработку – новый двигатель, предназначенный для спутников. При помощи технологии применения ионов газа при запуске становится возможным осуществлять выпуск на орбиту разнообразных космических устройств.

ESA испытало прямоточный ионный двигатель для спутников


Исследователи из Европейского космического агентства приступили к процессу тестирований новых ионных двигателей. Они могут использоваться для спутников небольших размеров. Инженеры объясняют, что технология будет предоставлять возможность отправлять разнообразные космические устройства на орбиту на расстоянии около 150-200 км над поверхностью Голубой планеты и на протяжении долгого периода пользоваться ими.

Разгонный модуль функционирует, используя частицы газа, полученные из атмосферы Земли. Горючего тратится меньше, потому что двигатели разгоняются быстрее благодаря электростатическому полю. Эксперты утверждают, что такие моторы эффективнее, чем химические, но имеют определенные недостатки. В настоящее время они не могут поднимать тяжелые грузы в космическое пространство.

Российские ученые также не стоят на месте. Они осуществили аналогичную разработку ионных двигателей. В 2017 году стартовали тестирования в МАИ и ЦАГИ.

Автор: Элана Ал-Лами
Вчера, 14:10
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