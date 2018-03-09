Обнаженная Мария Лиман назвала детей "орущим куском мяса"
Известная модель Мария Лиман опубликовала обнаженное фото на своей странице в социальной сети Instagram. В комментариях к посту знаменитость эмоционально порассуждала о детях, назвав их «орущим куском мяса».
По словам Лиман, ей очень жаль смотреть на матерей-одиночек, которые ради выгоды рожают детей. Модель убеждена, что жизнь ничему не учит таких женщин, поскольку ребенка нельзя считать материальным проектом.
Со временем из таких детей вырастают люди, имеющие множество комплексов и вдобавок психологические расстройства. Что касается их отцов, то, вероятно, они не придавали значения рождению малышей. Мамы таких детей, по словам Лиман, идут на всё, чтобы получить в подарок дорогостоящие автомобили, модную одежду, но они забывают, что дома их ждут дети, воспитываемые нянями.
Такое поведение модель считает аморальным.
По словам Лиман, ей очень жаль смотреть на матерей-одиночек, которые ради выгоды рожают детей. Модель убеждена, что жизнь ничему не учит таких женщин, поскольку ребенка нельзя считать материальным проектом.
Со временем из таких детей вырастают люди, имеющие множество комплексов и вдобавок психологические расстройства. Что касается их отцов, то, вероятно, они не придавали значения рождению малышей. Мамы таких детей, по словам Лиман, идут на всё, чтобы получить в подарок дорогостоящие автомобили, модную одежду, но они забывают, что дома их ждут дети, воспитываемые нянями.
Такое поведение модель считает аморальным.
Автор: Валерия Орлова