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Стали известны подробности нового автомобиля Genesis G70
Специалисты опубликовали информацию, благодаря какой стали известны подробности нового автомобиля Genesis G70. По данным публикации, новинка будет оснащаться механической коробкой передач и задним приводом.

Стали известны подробности нового автомобиля Genesis G70


Представители марки премиум автомобилей Genesis, принадлежащей компании Hyundai Motors, заявили также и об небольших косметических доработках внешнего вида, планируется сделать модель 2019 года более строгой и агрессивной. Мотор прогнозируется 2,0-литровый с турбонаддувом и это значит уменьшение максимальной мощности практически на 100 лошадиных сил. Однако, по словам разработчиков, модель станет намного удобнее и маневреннее в управлении, а механическая коробка передач добавит спортивности. Основными конкурентами для Genesis G70 называют Audi A4 и BMW 3 Series.

На данный момент еще неизвестно будет ли производиться дальше топовая модель G70 с V-образным шестицилиндровым двигателем и мощностью 356 лошадиных сил, с полным или передним приводом. В планах компании модифицировать уже ставшую популярной машину, но с небольшими изменениями или расширенными спортивными версиями с более экономными моторами.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 15:40
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