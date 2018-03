Озвучена дата релиза пятого эпизода Batman: The Enemy Within

Последний эпизод получил название Same Stitch, а сыграть в него получат возможность владельцы PC, Xbox One, а также консолей PS4, NSwitch и даже мобильных платформ. Официальный релиз заключительной части Batman: The Enemy Within должен состояться уже 27 марта этого года. В финале игрокам предстоит помочь в решении судьбы Джона Доу , а также определиться с выбором стороны для противостояния. В течение предыдущих глав игроки фактически сами создавали ведущего антагониста истории, а теперь им открылась возможность узнать, что же из этого в итоге вышло.В Telltale уточнили, что работу над заключительной главой вели с особой тщательностью, и в финале получился “фильм” суммарной продолжительностью 3,5 часа. Same Stitch считают наиболее ветвистым эпизодом студии, поскольку он включает почти 40 персонажей и более 4,5 тысячи реплик.