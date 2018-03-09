Mansory привезли в Женеву тюнинговый Bentley Bentayga Bleurion Edition
Автосалон, ежегодно проходящий в Женеве, является излюбленным местом премьерных показов не только известных производителей, но и тюнеров. Сообщается, что компания Mansory привезла на авто-шоу массу всего интересного, в том числе Bentley Bentayga Bleurion Edition.
Главной «фишкой» модели является ее кузов. Очень стильным является сочетание синего цвета с голым карбоном. Вполне логично, что обвес стал эффективным и агрессивным. Оба бампера Bentley Bentayga Bleurion Edition полностью видоизменились. Передний обзавелся сплиттером, воздухозаборниками, а задний – диффузором. Колесные арки стали еще шире, появился спойлер.
Уже в первоначальной комплектации модель была очень мощная, однако тюнеры решили усовершенствовать и технические параметры. В результате под капотом Bentley Bentayga Bleurion Edition находится 6-литровый битурбированный силовой агрегат, способный генерировать 750 лошадиных сил при 1080 Нм крутящего момента.
Салон модели выполнен в синих оттенках. О стоимости суперкара пока ничего не сообщается.
Главной «фишкой» модели является ее кузов. Очень стильным является сочетание синего цвета с голым карбоном. Вполне логично, что обвес стал эффективным и агрессивным. Оба бампера Bentley Bentayga Bleurion Edition полностью видоизменились. Передний обзавелся сплиттером, воздухозаборниками, а задний – диффузором. Колесные арки стали еще шире, появился спойлер.
Уже в первоначальной комплектации модель была очень мощная, однако тюнеры решили усовершенствовать и технические параметры. В результате под капотом Bentley Bentayga Bleurion Edition находится 6-литровый битурбированный силовой агрегат, способный генерировать 750 лошадиных сил при 1080 Нм крутящего момента.
Салон модели выполнен в синих оттенках. О стоимости суперкара пока ничего не сообщается.
Автор: Валерия Орлова