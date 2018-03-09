После рестайлинга Mazda6 обзавелась турбомотором
Универсал Mazda6 Tourer от японского бренда после рестайлинга обзавелся турбомотором. В обновленном виде модель, представленная в рамках автошоу в Женеве, стала заметно тише и экономичнее.
Как отмечается, изменения затронули не только экстерьер Mazda6, но и салон модели, а также “начинку”. Внутри универсала повысилось качество отделки, а топ комплектация получила вставки из японского белого ореха. Передняя панель авто реализована в стиле концептуального Mazda Vision Coupe. За безопасность пассажиров и водителя отвечает система i-ACTIVSENSE. Под капотом универсала теперь можно найти турбомотор Skyactiv-G 2.5T, но сохранятся также дизельные и бензиновые агрегаты.
На полях Женевы японский бренд покажет и свой новый двигатель семейства SKYACTIV—X. Новинка собой представляет серийный мотор на бензине, где топливно-воздушная смесь воспламеняется непосредственно при сжатии, а еще установку оснастили природным нагнетателем.
Ранее в Сети показали обновленную версию модели Mazda 6 Wagon.
Как отмечается, изменения затронули не только экстерьер Mazda6, но и салон модели, а также “начинку”. Внутри универсала повысилось качество отделки, а топ комплектация получила вставки из японского белого ореха. Передняя панель авто реализована в стиле концептуального Mazda Vision Coupe. За безопасность пассажиров и водителя отвечает система i-ACTIVSENSE. Под капотом универсала теперь можно найти турбомотор Skyactiv-G 2.5T, но сохранятся также дизельные и бензиновые агрегаты.
На полях Женевы японский бренд покажет и свой новый двигатель семейства SKYACTIV—X. Новинка собой представляет серийный мотор на бензине, где топливно-воздушная смесь воспламеняется непосредственно при сжатии, а еще установку оснастили природным нагнетателем.
Ранее в Сети показали обновленную версию модели Mazda 6 Wagon.
Автор: Марина Вебер