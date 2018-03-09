В Москве на МКАД два автомобиля и грузовик попали в ДТП
На МКАД произошло ДТП, участниками которого стали грузовик и два автомобиля. Инцидент произошел на 108-м километре кольцевой автодороги в дневное время.
По информации очевидцев, на Горьковском шоссе произошла двойная авария. Сначала столкнулись два легковых транспортных средства, а потом одно из них врезалось в большегруз.
На место ЧП прибыли сотрудники столичных правоохранительных органов. Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что в Москве два человека пострадали в массовой аварии.
По информации очевидцев, на Горьковском шоссе произошла двойная авария. Сначала столкнулись два легковых транспортных средства, а потом одно из них врезалось в большегруз.
На место ЧП прибыли сотрудники столичных правоохранительных органов. Сообщается, что в результате ДТП никто не пострадал. Подробности и обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее интернет-издание «Актуальные новости» сообщало, что в Москве два человека пострадали в массовой аварии.
Автор: Валерия Орлова