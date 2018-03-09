В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе «Крым будет российским»
Павел Розенко утверждает, в Украине термин «Малопольша», который употребляют в установленном Варшавой «антибандеровском» законе, приравняли к высказыванию о том, что Крым принадлежал России и будет российским. Об этом украинский вице-премьер заявил во время общения с журналистами канала Zik.
Розенко поинтересовался о том, какая реакция ожидается от украинского народа, когда в законе об Институте национальной памяти Польши происходит интеграция термина «Восточная Малопольша». Политический деятель подчеркнул, что речь идет о законе Польши. При этом эксперт обратил внимание, что «Восточная Малопольша» приравнивается к фразе «Крым был и будет российским».
Народный депутат Украины считает, что с 2016 года в Польше осуществляется «открытая антиукраинская истерия». Эксперты соглашаются, что в последние два года между столицей Украины – Киевом и Варшавой отмечаются напряженные взаимоотношения. Преимущественно разногласия базируются на фактах, касающихся сведений исторической памяти.
Розенко поинтересовался о том, какая реакция ожидается от украинского народа, когда в законе об Институте национальной памяти Польши происходит интеграция термина «Восточная Малопольша». Политический деятель подчеркнул, что речь идет о законе Польши. При этом эксперт обратил внимание, что «Восточная Малопольша» приравнивается к фразе «Крым был и будет российским».
Народный депутат Украины считает, что с 2016 года в Польше осуществляется «открытая антиукраинская истерия». Эксперты соглашаются, что в последние два года между столицей Украины – Киевом и Варшавой отмечаются напряженные взаимоотношения. Преимущественно разногласия базируются на фактах, касающихся сведений исторической памяти.
Автор: Элана Ал-Лами