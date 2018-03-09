В Иркутской области местная жительница помогла найти без вести пропавшего 10-летнего мальчика
В городе Иркутской области Усолье-Сибирском местная жительница получила почетную благодарность за то, что своевременно помогла сотрудникам полиции найти без вести пропавшего 10-летнего мальчика. Более того, женщина оказала помощь правоохранительным органам в задержании преступника, распространявшего синтетические наркотики.
Информация о пропаже несовершеннолетнего в Усолье-Сибирском появилась 4 февраля. С этого дня сотрудники полиции вместе с волонтерами ежедневно пытались найти мальчика, однако работа не приносила желаемого результата. 10 февраля по сообщению местной жительницы было установлено местонахождение пропавшего, который позже был найден здоровым и невредимым. Жительница города также помогла полицейским в поимке преступника, который распространял синтетические наркотические средства путем их заказа. Во время обыска у мужчины были изъяты более 20 свертков с запрещенными веществами.
За оказанную помощь полиции в поиске несовершеннолетнего женщине торжественно вручили благодарственные письма. Благодарность и поощрения от лица сотрудников выразил полковник полиции и начальник МО МВД России «Усольский».
Информация о пропаже несовершеннолетнего в Усолье-Сибирском появилась 4 февраля. С этого дня сотрудники полиции вместе с волонтерами ежедневно пытались найти мальчика, однако работа не приносила желаемого результата. 10 февраля по сообщению местной жительницы было установлено местонахождение пропавшего, который позже был найден здоровым и невредимым. Жительница города также помогла полицейским в поимке преступника, который распространял синтетические наркотические средства путем их заказа. Во время обыска у мужчины были изъяты более 20 свертков с запрещенными веществами.
За оказанную помощь полиции в поиске несовершеннолетнего женщине торжественно вручили благодарственные письма. Благодарность и поощрения от лица сотрудников выразил полковник полиции и начальник МО МВД России «Усольский».
Автор: Татьяна Свиридова