Актуальные новости
Московское время
:
EUR 70.53 USD 56.80
Курс валют на 08.03.2018
exclusive / Технологии

Под Петербургом испытали уникальные дроны-невидимки
Под Петербургом прошли испытания российских беспилотников, которые получили название «Орланы». Новые аппарата могут не только осуществлять разведку с воздуха, но и полностью уничтожить радиоэлектронику противника, а также «заглушить» связь.

Под Петербургом испытали уникальные дроны-невидимки


На полигон, расположенный рядом с Северной столицей, отправляется каждая модель беспилотника. Работа всех схем проверяется примерно три часа. Оператор способен осуществлять управление «Орланом» даже за 100 километров от его нахождения. Уникальный аппарат способен подниматься на высоту, равную 7 километрам. В воздухе беспилотник может провести свыше 10-ти часов.

От гражданских моделей дроны отличаются тем, что в производстве имеется множество секретов. Предприятие по их созданию уже выпустило больше тысячи аппаратов. Сейчас на вооружении армии РФ находятся 11 таких беспилотников.

Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. В скором времени будут проходить тестирования боевого квадрокоптера. Он обладает меньшим радиусом действия, однако является намного мобильнее. К тому же аппарат работает практически бесшумно.

Автор: Валерия Орлова
Вчера, 13:30
Читайте также
Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
Французский футболист-юниор найден мертвым в
Удар Марии Шараповой назван лучшим в феврале
Уборкой снега в Москве занимаются порядка 10
Американский генерал заявил о возможности
Сеть взорвала оптическая иллюзия с взлетающим на
Стоимость биткоина опустилась ниже $9 тысяч
Танец огромной груди сняла на видео воронежская
В Украине приравняли термин «Малопольша» к фразе
В Иркутской области местная жительница помогла
В субботу в Москве закроют две станции салатовой
Рубль на торгах растёт к евро
Добавление комментария
Последние новости
10.03, 01:01 Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара
10.03, 00:41 Тина Кароль поразила откровенным признанием об
10.03, 00:21 Озвучена дата релиза пятого эпизода Batman: The Enemy
10.03, 00:01 Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и
09.03, 23:40 Бабушка Анны Седоковой восхитила подписчиков звезды
09.03, 23:20 После рестайлинга Mazda6 обзавелась турбомотором
09.03, 23:00 Samsung продемонстрировал 18 лет истории камерофонов в
09.03, 22:43 Ученые нашли связь между лишним весом и тревожным
09.03, 22:01 Кристен Стюарт продолжает шокировать поклонников своим
09.03, 21:47 Ученые: Частый секс у мужчин негативно отражается на
09.03, 21:41 Вышла версия смартфона Xiaomi Redmi 5A с увеличенным
09.03, 21:26 Marvel может выпустить продолжение “Черной Пантеры”
09.03, 21:20 Ученые: Искусственный интеллект научился имитации
09.03, 21:15 Ученые: Тяжелая рок-музыка защищает подростков от
09.03, 21:10 Супругу Сергея Шнурова спутали с Ольгой Бузовой
09.03, 21:04 Ученые назвали генетические причины бессонницы
09.03, 21:00 Похудевшая Мэрайя Кэри снялась в откровенной фотосессии
09.03, 20:56 В Воронеже в ДТП от столкновения автомобиля с пешеходами
09.03, 20:50 На МКС отправят улыбающегося робота для технической и
09.03, 20:46 Маша Малиновская рассказала об изуродовавшей ее тело