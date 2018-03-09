Под Петербургом испытали уникальные дроны-невидимки
Под Петербургом прошли испытания российских беспилотников, которые получили название «Орланы». Новые аппарата могут не только осуществлять разведку с воздуха, но и полностью уничтожить радиоэлектронику противника, а также «заглушить» связь.
На полигон, расположенный рядом с Северной столицей, отправляется каждая модель беспилотника. Работа всех схем проверяется примерно три часа. Оператор способен осуществлять управление «Орланом» даже за 100 километров от его нахождения. Уникальный аппарат способен подниматься на высоту, равную 7 километрам. В воздухе беспилотник может провести свыше 10-ти часов.
От гражданских моделей дроны отличаются тем, что в производстве имеется множество секретов. Предприятие по их созданию уже выпустило больше тысячи аппаратов. Сейчас на вооружении армии РФ находятся 11 таких беспилотников.
Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. В скором времени будут проходить тестирования боевого квадрокоптера. Он обладает меньшим радиусом действия, однако является намного мобильнее. К тому же аппарат работает практически бесшумно.
На полигон, расположенный рядом с Северной столицей, отправляется каждая модель беспилотника. Работа всех схем проверяется примерно три часа. Оператор способен осуществлять управление «Орланом» даже за 100 километров от его нахождения. Уникальный аппарат способен подниматься на высоту, равную 7 километрам. В воздухе беспилотник может провести свыше 10-ти часов.
От гражданских моделей дроны отличаются тем, что в производстве имеется множество секретов. Предприятие по их созданию уже выпустило больше тысячи аппаратов. Сейчас на вооружении армии РФ находятся 11 таких беспилотников.
Разработчики не планируют останавливаться на достигнутом. В скором времени будут проходить тестирования боевого квадрокоптера. Он обладает меньшим радиусом действия, однако является намного мобильнее. К тому же аппарат работает практически бесшумно.
Автор: Валерия Орлова