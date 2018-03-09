Новый мотор Mazda Skyactiv-X способен сократить расход топлива более чем на 30%
Экспертами было выявлено, что новый мотор Mazda Skyactiv-X способен сократить расход топлива на более чем 30%. Новый агрегат компания планирует начать ставить на автомобили 3 серии, с дальнейшим переходом и адаптацией под остальные модели марки.
Такой проект сам по себе означает своего рода дизельный цикл на бензиновом моторе и ранее такая идея до выпуска не доходила, ограничиваясь набросками и концептами. Специалисты компании Mazda думают также о внедрении такого двигателя в гибридную систему. Двухлитровая версия мотора имеет высокую степень сжатия и по сравнению с прошедшей версией Skyactiv-G с аналогичным объемом может экономить 20-30% топлива, а для бензинового агрегата образца 2008 года - целых 35-45%. На самом деле показатели могут быть немного ниже, но наблюдаемая тенденция к отличной экономии уже радует многих поклонников и экспертов автомобильного мира.
Особенно ожидается разработка и выпуск электромобилей Mazda с установленными двигателями Skyactiv-X. Выпуск новых автомобилей 3 серии с улучшенным двигателем ожидаются только с 2019 года, а предположительные стоимость и дата выхода будут сообщены позже.
Такой проект сам по себе означает своего рода дизельный цикл на бензиновом моторе и ранее такая идея до выпуска не доходила, ограничиваясь набросками и концептами. Специалисты компании Mazda думают также о внедрении такого двигателя в гибридную систему. Двухлитровая версия мотора имеет высокую степень сжатия и по сравнению с прошедшей версией Skyactiv-G с аналогичным объемом может экономить 20-30% топлива, а для бензинового агрегата образца 2008 года - целых 35-45%. На самом деле показатели могут быть немного ниже, но наблюдаемая тенденция к отличной экономии уже радует многих поклонников и экспертов автомобильного мира.
Особенно ожидается разработка и выпуск электромобилей Mazda с установленными двигателями Skyactiv-X. Выпуск новых автомобилей 3 серии с улучшенным двигателем ожидаются только с 2019 года, а предположительные стоимость и дата выхода будут сообщены позже.
Автор: Тригуб Сергей