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Шведские журналисты показали фото нового седана Volvo S60
Шведские журналисты из автомобильных изданий посетили завод Volvo и сфотографировали обновленный Volvo S60. Уже опубликованы первые фото седана без камуфляжа.

Шведские журналисты показали фото нового седана Volvo S60


Экскурсия проходила на производственной площадке в городе Торсланд. Кроме обычных версий они заметили электрический вариант автомобиля, он стоял, накрытый тканевой накидкой. Специалисты отметили схожесть дизайна экстерьера со старшим братом S90. Разглядеть детали они не смогли, но примерное представление дают фотографии машины в специальном камуфляже.



Что касается технической начинки, то удалось узнать, что основой является платформа SPA с поперечно стоящим двигателем. Линейка моторов, скорее всего, перекочует с модели V60. Там стоят бензиновые T6 и T5 и дизельные агрегаты с наименованием D4 и D3, плюс есть возможность установить два гибридных варианта.

Выпускаться новинка будет на заводе в США, а первый показ состоится летом 2018 года.

Автор: Северов Андрей
Вчера, 16:50
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