В Астрахани 46-летняя женщина хранила на балконе труп убитого сожителя
В Астрахани 46-летняя местная жительница хранила на балконе полуразложившийся труп своего сожителя. Впоследствии гражданка была признана виновной в убийстве мужчины.
Обнаружен труп на балконе одной из квартир Трусовского района Астрахани, куда 46-летняя гражданка в 2016 году переехала жить к мужчине. Она уточнила, что в отношениях с ним не состояла, и жилье просто снимала. Отношения у нее с хозяином были плохие, а 9 августа прошлого года очередная ссора переросла в настоящий конфликт. В ходе последнего подозреваемая схватилась за нож и нанесла жертве удар. Мертвое тело гражданка оставила на балконе, накрыв его покрывалом, а затем скрылась с места содеянного. Изначально подозреваемая утверждала, что пошла на такие меры только с целью самозащиты, но версия не подтвердилась.
Спустя несколько дней труп был обнаружен, поскольку 46-летняя астраханка рассказала о случившемся знакомому, а он обратился в полицию. Вину женщины в ходе расследования удалось доказать, поэтому, согласно решению суда, следующие восемь с половиной лет она проведет в колонии общего режима.
Обнаружен труп на балконе одной из квартир Трусовского района Астрахани, куда 46-летняя гражданка в 2016 году переехала жить к мужчине. Она уточнила, что в отношениях с ним не состояла, и жилье просто снимала. Отношения у нее с хозяином были плохие, а 9 августа прошлого года очередная ссора переросла в настоящий конфликт. В ходе последнего подозреваемая схватилась за нож и нанесла жертве удар. Мертвое тело гражданка оставила на балконе, накрыв его покрывалом, а затем скрылась с места содеянного. Изначально подозреваемая утверждала, что пошла на такие меры только с целью самозащиты, но версия не подтвердилась.
Спустя несколько дней труп был обнаружен, поскольку 46-летняя астраханка рассказала о случившемся знакомому, а он обратился в полицию. Вину женщины в ходе расследования удалось доказать, поэтому, согласно решению суда, следующие восемь с половиной лет она проведет в колонии общего режима.
Автор: Марина Вебер