Лена Миро: Анна Семенович встречалась со сбежавшим от правосудия мужчиной
В минувшем году певица Анна Семенович рассказывала об отношениях с богатым бизнесменом из Швейцарии российского происхождения, отношения с которым так и не сложились. Теперь скандальная блогер Лена Миро сообщила общественности об отношениях в прошлом исполнительницы с мужчиной, который сбежал от правосудия на Кипр.
Отношения Анны Семенович и швейцарского бизнесмена сопровождались недоверием со стороны ее поклонников, так как во время романа звезда ни разу не опубликовала совместного снимка с ухажером и не вышла с ним на публику. После Семенович заявила, что рассталась с возлюбленным, так как он не делал серьезных предложений, а поклонники посчитали, что история с романом была только вымыслом.
На днях известная блогер Лена Миро написала о некоторых подробностях прошлых отношений Анны Семенович. По ее словам, знаменитость встречалась с мужчиной, «которого длительное время обхаживала». Несмотря на усилия, любовник сбежал на Кипр, так как в России ему следовало предстать перед судом. Лена Миро отметила, что такой поступок помог ему избежать правосудия, однако желания забрать с собой Анну Семенович у него так и не возникло.
Отношения Анны Семенович и швейцарского бизнесмена сопровождались недоверием со стороны ее поклонников, так как во время романа звезда ни разу не опубликовала совместного снимка с ухажером и не вышла с ним на публику. После Семенович заявила, что рассталась с возлюбленным, так как он не делал серьезных предложений, а поклонники посчитали, что история с романом была только вымыслом.
На днях известная блогер Лена Миро написала о некоторых подробностях прошлых отношений Анны Семенович. По ее словам, знаменитость встречалась с мужчиной, «которого длительное время обхаживала». Несмотря на усилия, любовник сбежал на Кипр, так как в России ему следовало предстать перед судом. Лена Миро отметила, что такой поступок помог ему избежать правосудия, однако желания забрать с собой Анну Семенович у него так и не возникло.
Автор: Татьяна Свиридова