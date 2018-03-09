Поклонники раскритиковали Валерию за обвисшую грудь и неудачный наряд в Кремле
Известная российская певица Валерия обнародовала новый снимок, сделанный в холле Кремлёвского дворца. Поклонники не оценили её наряд, который, по их мнению, подчеркивал обвисшую грудь артистки. Новые фотографии опубликованы в социальной сети Instagram.
В Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный 8 марта. Одну из своих песен исполнила Валерия. По словам российской исполнительницы, для многих весна начинается именно с этого праздника.
Кроме этого, во дворце состоялся показ одежды от дизайнера Валентина Юдашкина. Подписчики неоднозначно оценили наряд, в котором Валерия вышла в свет. Одни начали критиковать ее за платье, а другие – хвалить. Ненавистники писали, что Юдашкин подарил певице бюстгальтер, который поспособствовал тому, что грудь обвисла.
За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные-новости» сообщило, что Иосиф Пригожин показал архивное фото с Валерией и детьми. Супруги отметили 15-летие со дня начала отношений.
В Кремлевском дворце состоялся концерт, посвященный 8 марта. Одну из своих песен исполнила Валерия. По словам российской исполнительницы, для многих весна начинается именно с этого праздника.
Кроме этого, во дворце состоялся показ одежды от дизайнера Валентина Юдашкина. Подписчики неоднозначно оценили наряд, в котором Валерия вышла в свет. Одни начали критиковать ее за платье, а другие – хвалить. Ненавистники писали, что Юдашкин подарил певице бюстгальтер, который поспособствовал тому, что грудь обвисла.
За непродолжительное время публикация собрала огромное количество лайков.
Ранее издание «Актуальные-новости» сообщило, что Иосиф Пригожин показал архивное фото с Валерией и детьми. Супруги отметили 15-летие со дня начала отношений.
Автор: Валерия Орлова