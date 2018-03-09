В Волгоградской области преступники избили и похитили мужчину
Вчера 8 марта, в Камышине Волгоградской области неизвестные избили и похитили человека. Преступники примерно в 21:30 погрузили мужчину в багажник и скрылись в неизвестном направлении.
На официальном сайте МВД в Волгоградской области указаны номера телефонов, по которым правоохранительные органы просят связываться в случаи любой известной информации, как о похитителях, так и о пострадавшем, а также о местонахождении преступников. На данный момент известно лишь, что инцидент случился возле 96 дома по улице Пролетарской при участии двух мужчин и одной женщины, изначально избивших седовласого потерпевшего невысокого роста и примерно 40-45 лет, впоследствии затолкавших его в багажник автомобиля. Марка машины Porsche Cayenne черного цвета с государственным номерным знаком С922ХТ 161. Личности всех участников происшествия неизвестны, также как и маршрут и нынешнее нахождение.
По этому инциденту проводится работа правоохранительными органами при содействии с ближайшими областями, куда могли уехать преступники.
На официальном сайте МВД в Волгоградской области указаны номера телефонов, по которым правоохранительные органы просят связываться в случаи любой известной информации, как о похитителях, так и о пострадавшем, а также о местонахождении преступников. На данный момент известно лишь, что инцидент случился возле 96 дома по улице Пролетарской при участии двух мужчин и одной женщины, изначально избивших седовласого потерпевшего невысокого роста и примерно 40-45 лет, впоследствии затолкавших его в багажник автомобиля. Марка машины Porsche Cayenne черного цвета с государственным номерным знаком С922ХТ 161. Личности всех участников происшествия неизвестны, также как и маршрут и нынешнее нахождение.
По этому инциденту проводится работа правоохранительными органами при содействии с ближайшими областями, куда могли уехать преступники.
Автор: Тригуб Сергей