Опрос: Четверть мужчин поддерживают секс и домогательства на работе
Согласно итогам масштабного опроса, порядка четверти мужчин поддерживают домогательства и секс на работе. Соответствующее исследование проводила организация CARE International.
Исследование проводилось в восьми государствах, включая США, и всего было опрошено более 9 тысяч мужчин старше 19 лет. В итоге оказалось, что большинство респондентов воспринимали секс на рабочем месте или домогательства не как насилие, а как одну из составляющих рабочего процесса. В частности, около 44% американцев сочли нормальным регулярно шутить с женщинами-коллегами на темы, касающиеся интима. Не менее 35% периодически “шутки ради” могут “зажимать” своих коллег.
Число женщин, поддерживающих такое поведение, оказалось заметно меньше. Притом около 65% из них питают надежды, что после запущенной в Голливуде акции #MeToo отношение мужчин к ним улучшится. Свыше 32% опрошенных дам признаются, что периодически становятся жертвами сексуальных нападок со стороны коллег-мужчин, а еще 38% рассказали, что получали прямое предложение вступить в сексуальную связь на работе.
Исследование проводилось в восьми государствах, включая США, и всего было опрошено более 9 тысяч мужчин старше 19 лет. В итоге оказалось, что большинство респондентов воспринимали секс на рабочем месте или домогательства не как насилие, а как одну из составляющих рабочего процесса. В частности, около 44% американцев сочли нормальным регулярно шутить с женщинами-коллегами на темы, касающиеся интима. Не менее 35% периодически “шутки ради” могут “зажимать” своих коллег.
Число женщин, поддерживающих такое поведение, оказалось заметно меньше. Притом около 65% из них питают надежды, что после запущенной в Голливуде акции #MeToo отношение мужчин к ним улучшится. Свыше 32% опрошенных дам признаются, что периодически становятся жертвами сексуальных нападок со стороны коллег-мужчин, а еще 38% рассказали, что получали прямое предложение вступить в сексуальную связь на работе.
Автор: Марина Вебер