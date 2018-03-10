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Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара Lagonda Vision
Известный автобренд Aston Martin показал в Женеве новый концепт стильного электрокара Lagonda Vision. Модель стала примером демонстрации «нового языка дизайна», который будет адаптирован к серийным авто до 2021 года.

Aston Martin показал в Женеве концепт электрокара Lagonda Vision


Автопроизводитель Aston Martin представил публике концепткар Lagonda Vision, первая модель которого появится на рынке в 2021 году. «Зеленый» автомобиль способен проехать до 640 километров без подзарядки батарей, изготовленных из твердотельных элементов. Мощность и детали силовой установки представители компании решили пока не раскрывать, отметив возможность беспроводной зарядки электромотора.

Lagonda Vision является полноприводным авто с возможностью управлять моментами для каждого из четырех колес. Особенностью концепта стала поднимающаяся секция в крыше, которая предназначается для удобства посадки пассажиров на задние сидения. Регулировка передних сидений осуществляется с помощью специальных рычагов, которые позволили освободить пространство для ног. Отделка электрокара включает элементы из углепластика, шерсти, кашемира, шелка и керамики. Автопилот новинки соответствует четвертому уровню автономности, а во время беспилотного режима существует возможность в развороте кресла на 180 градусов. Автомобиль оснащен консьерж-сервисом и доступом к Сети.

Автор: Татьяна Свиридова
Сегодня, 01:01
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