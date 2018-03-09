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Ольга Бузова рассказала, что ждет от мужчины “всепоглощающей любви”
Ольга Бузова откровенно призналась, что ищет мужчину, который сможет подарить ей “всепоглощающую любовь”. Для знаменитости важно, чтобы чувства в паре являлись взаимными.

Ольга Бузова рассказала, что ждет от мужчины “всепоглощающей любви”


В честь 8 марта Бузова порадовала фанатов новой песней, а также решила затронуть тему личной жизни. По словам ведущей “Дома-2”, она продолжает верить в любовь, поэтому не прекращает отвергать мужчин, которых считает недостойными. Главное, на что смотрит теледива при выборе партнера, это не его внешние данные или социальный статус. Важно, чтобы избранник не притворялся и мог искренне ответить певице на ее чувства.

Ольга Бузова верит, что однажды она непременно встретит достойного, того, кто подарит ей всепоглощающую любовь. Свой новый хит “Она не боится” знаменитость посвятила тем гражданам, которые, как и она, продолжают находиться в поисках того самого человека, который наполнит их жизнь смыслом.

Ранее “Актуальные новости” информировали общественность, что нетрезвая Ольга Бузова устроила в поезде настоящий дебош.

Автор: Марина Вебер
Вчера, 14:20
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