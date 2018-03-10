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Ученые: Вселенная более горячая на одном конце, чем на другом
Американские ученые выяснили, что Вселенная более горячая на одном конце, чем на противоположном. Астрофизики наблюдали за таким явлением, чтобы выяснить, насколько это является реальным дисбалансом микроволнового фона.

Ученые: Вселенная более горячая на одном конце, чем на другом


Также представители Университета Южной Калифорнии не отвергают вариант, связанный с результатом эффекта Доплера, согласно которому волны обладают более высокими показателями энергии и температуры, чем есть на самом деле. Так исследователи выяснили, что одна сторона микроволнового фона выглядит горячее, потому что движение идет к ней, а противоположная - холоднее из-за обратного движения. Однако это может быть неправильным предположением, если в микроволновом фоне существует собственный диполь, то есть реальное присутствие горячей и холодной сторон. Такое в результате может привести к неправильным расчетам скорости многих космических данных и отдаленных объектов. Особенно это предположение может значить о неправильности теории Большого взрыва.

Такие исследования ведутся учеными со всего мира уже много лет, но еще никак не найдены результаты правдивой и проверенной информации, позволяющей упростить изучение космоса.

Автор: Тригуб Сергей
Сегодня, 03:31
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