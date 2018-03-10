Блогер Лена Миро назвала Ксению Бородину “махровой колхозницей”
Лена Миро нелицеприятно высказалась о Ксении Бородиной, назвав ведущую “Дома-2” “махровой колхозницей”. Соответствующий пост скандальная блогер обнародовала на своей странице.
Не так давно Ксения Бородина поделилась с фолловерами снимками из Милана, где она сидит на кровати в окружении покупок от бренда Gucci. По словам Лены Миро, у теледивы “страсть” к таким “пакетикам” от модных брендов, и выглядит ведущая “Дома-2” как “махровая колхозница”, приехавшая в конце 1990-х покорять Москву. Тогда она якобы тоже обзавелась пакетом с названием какого-то из известных брендов, а затем часто выходила с ним на улицу, и даже сейчас не может избавиться от своих старых привычек.
Пользователи Сети ждут, ответит ли в итоге Ксения Бородина своей обидчице, ведь она довольно часто реагирует на хейтеров. Впрочем, пока знаменитость предпочитает оставлять без внимания высказывания скандального блогера.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Лена Миро открыто назвала Анну Семенович “старой проституткой”.
Не так давно Ксения Бородина поделилась с фолловерами снимками из Милана, где она сидит на кровати в окружении покупок от бренда Gucci. По словам Лены Миро, у теледивы “страсть” к таким “пакетикам” от модных брендов, и выглядит ведущая “Дома-2” как “махровая колхозница”, приехавшая в конце 1990-х покорять Москву. Тогда она якобы тоже обзавелась пакетом с названием какого-то из известных брендов, а затем часто выходила с ним на улицу, и даже сейчас не может избавиться от своих старых привычек.
Пользователи Сети ждут, ответит ли в итоге Ксения Бородина своей обидчице, ведь она довольно часто реагирует на хейтеров. Впрочем, пока знаменитость предпочитает оставлять без внимания высказывания скандального блогера.
Ранее, как информировали общественность “Актуальные новости”, Лена Миро открыто назвала Анну Семенович “старой проституткой”.
Автор: Марина Вебер