NASA будет изучать Луну и дальние планеты с помощью космической базы Gateway
В декабре прошлого года было объявлено о том, что NASA будет изучать Луну и дальние планеты с помощью космической базы Gateway. Ученые поделились планами проектов и экспериментов осуществления более двухсот исследований в космосе, и особенно полного изучения Луны.
Такая космическая база определенно имеет множество плюсов для изучения космического пространства. С ее помощью нет надобности постоянно отправлять ракеты и спутники, осуществляя работу на месте новой станции и запуская пилотируемые миссии на поверхности различных планет. Тем более это отличная возможность проверки оборудования на таких относительно небольших расстояниях с Землей для следующих более дальних путешествий. Пока еще полностью не изучены все факторы риска для человеческого здоровья, но уже указывается наличии радиационного риска влияния на организм.
Отдельно специалисты NASA выделяют возможность проведения на космической базе обслуживания и ремонта космических аппаратов, сборки телескопов и запусков новых зондов и спутников. Запуск строительства запланирован на 2022 год.
Ранее уже множество стран и компаний заявляли о желании подробного изучения Луны и уже даже создается некая конкуренция в этом деле. Например, частная компания Moon Express хочет в 2020 году построить автоматизированную базу, а российские эксперты говорят о создании целых пяти таких базах с 2019 по 2024 год. Японские разработчики из JAXA планируют в 2030 году запустить пилотируемые полеты на Луну.
Такая космическая база определенно имеет множество плюсов для изучения космического пространства. С ее помощью нет надобности постоянно отправлять ракеты и спутники, осуществляя работу на месте новой станции и запуская пилотируемые миссии на поверхности различных планет. Тем более это отличная возможность проверки оборудования на таких относительно небольших расстояниях с Землей для следующих более дальних путешествий. Пока еще полностью не изучены все факторы риска для человеческого здоровья, но уже указывается наличии радиационного риска влияния на организм.
Отдельно специалисты NASA выделяют возможность проведения на космической базе обслуживания и ремонта космических аппаратов, сборки телескопов и запусков новых зондов и спутников. Запуск строительства запланирован на 2022 год.
Ранее уже множество стран и компаний заявляли о желании подробного изучения Луны и уже даже создается некая конкуренция в этом деле. Например, частная компания Moon Express хочет в 2020 году построить автоматизированную базу, а российские эксперты говорят о создании целых пяти таких базах с 2019 по 2024 год. Японские разработчики из JAXA планируют в 2030 году запустить пилотируемые полеты на Луну.
Автор: Тригуб Сергей